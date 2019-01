Meghan Markle krijgt haar eerste taak van de Queen

Queen Elizabeth heeft Meghan Markle haar eerste koninklijke taak gegeven en die lijkt haar meteen op het lijf geschreven. De ex-Hollywoodactrice zal Royal Patron worden van de Londense schouwburg National Theatre en het gelijknamige theatergezelschap dat eraan verbonden is.

Prins Harry en Meghan Markle brachten de kerstdagen door in Sandringham in het gezelschap van Queen Elizabeth en die blijken uitstekend te zijn verlopen. Zeker omdat nu duidelijk is geworden dat de ondertussen 92-jarige koningin een van haar Royal Patronages heeft overgedragen aan Meghan. Dat zijn liefdadigheidsinstellingen en overheidsinstanties waar een lid van de koninklijke familie beschermheer van is.

In het geval van de Duchess of Sussex gaat het om het National Theatre. Volgens bronnen binnen het paleis wil de Queen zo benadrukken dat ze steeds meer vertrouwen heeft in Meghan, die pas acht maanden geleden in het huwelijksbootje stapte met Harry en lid werd van de koninlijke familie. Meghan zou ondertussen al een meeting hebben gehad met National Theatre-directeur Rufus Norris om te bespreken hoe haar rol er zal uitzien.

Amerikaanse tak

Verwacht wordt dat ze zich vooral zal concentreren op de Amerikaanse tak van het theater, dat ook een kantoor heeft in New York en op Broadway aanwezig is met stukken als 'War Horse'. Zelfs was zeven jaar aan de slag bij de Amerikaanse serie 'Suits'. Net daarom zou haar nieuwe rol binnen het hof haar op het lijf geschreven zijn.