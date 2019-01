Hooggerechtshof bevestigt verbod op foie gras in Californië

Het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten heeft maandag het verbod op foie gras of ganzenlever in Californië bevestigd. Daarmee komt een einde aan een lang juridisch gevecht tussen verdedigers van een bepaalde gastronomische traditie en verdedigers van het dierenwelzijn die aanstoot nemen aan de dwangvoeding die de dieren ondergaan bij het vetmesten.

De producenten van ganzenlever hadden de zaak aangespannen. Ze wilden af van het verbod op de verkoop van hun product. Die wet kwam er in het kader van de strijd tegen het wreed behandelen van dieren. Wie de wet overtrad, riskeerde een boete van duizend dollar of 875 euro.

De wet (en dus het verbod op de verkoop van foie gras) trad in werking in 2012 maar werd in 2015 weer opgeschort en daarna opnieuw bevestigd in beroep in 2017. In laatste instantie trokken de producenten naar het Hooggerechtshof en dat heeft nu dus een definitieve uitspraak gedaan in het voordeel van het dierenwelzijn.