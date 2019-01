KBC Boys nemen afscheid van coach Jos

Genk - Afgelopen zaterdag speelden de KBC Boys op Bregel sport een galamatch ter ere van Jos tegen Megawatt.

Streng maar rechtvaardig. Zo stond Jos bekend als veiligheidsadviseur bij de KBC, en dat was ook te merken in zijn passie voor het voetbal. Alom gerespecteerd door zijn spelers én tegenstanders heeft Jos 51 jaar lang de ploeg gedragen, eerst als speler en daarna als duivel-doet-al. Hij kent alle pleinen in heel Limburg uit zijn hoofd. En om ervoor te zorgen dat iedereen op tijd op zaterdagnamiddag op post geraakte voor de wedstrijd, reed Jos een uur op voorhand al naar de locatie om de laatste straatjes van bordjes te voorzien om de richting aan te wijzen. Zo belde hij aan bij de mensen thuis met de vraag of hij zo'n bordje in hun voortuin in de grond mocht kloppen. Ook in tijden van GPS en smartphones bleef hij dit gewoon vrolijk doen. Met de jaren zag hij meer 'jeugd' de ploeg vervoegen, wat Jos zeer tevreden stelde, want de toekomst van de ploeg lijkt verzekerd. Maar o wee als er een forfait dreigde wegens te weinig eigen spelers, dan zette hij alle zeilen bij om toch aan minstens elf spelers te geraken, want aan forfait geven heeft hij een hekel.

Speciaal voor Jos organiseerden de huidige spelers een galamatch om hem te eren en te bedanken voor al die mooie jaren. Samen met oud-spelers, familie en sympathisanten werd het een topnamiddag met een mooie 3-1 overwinning tegen de buren van Megawatt op het prachtige complex van Bregel Sport. Vuurwerk, afscheidscadeau's, voetbal en speeches vulden een mooie namiddag die voor Jos het ideale eerbetoon was voor zijn liefde voor de ploeg!