Berggeiten houden traditionele nieuwjaarsborrel in Berg

Kleine Spouwen

Bilzen - Jong en oud was weer present op de jaarlijkse nieuwjaarsborrel in Berg

Tradities zijn er om in ere gehouden te worden. Iedereen keek er weer naar uit om op de 1ste zaterdag van 2019 nieuwjaarswensen uit te wisselen op de jaarlijkse nieuwjaarsborrel in Berg. Gezelligheid troef in het verwarmde werkhuis van Anton en Tanja Karpenko, dat voor de gelegenheid omgebouwd werd tot een pop up winterbar. Jong en oud was aanwezig. Aan drank en soep was er geen gebrek. Ook werden we in de late avond nog getrakteerd op vuurwerk.