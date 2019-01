Doodrijder van chiroleidster Julie (22) moet niet naar de gevangenis

De 22-jarige Julie Roelens werd in september 2017 doodgereden in Ertvelde. Foto: rr

David D., de veertiger uit Evergem die de 22-jarige chiroleidster Julie Roelens doodreed en vluchtmisdrijf pleegde, is dinsdag door een rechter in beroep veroordeeld tot 48 maanden cel met uitstel. In de politierechtbank werd de man nog veroordeeld tot 48 maanden effectieve celstraf.

Het ongeval gebeurde in de nacht van 9 op 10 september 2017 in de Vaartstraat West in Ertvelde. Chiroleidster Julie Roelens was op weg was naar huis na een chirofuif met een goede vriend, toen ze werd gegrepen door de wagen. Het slachtoffer kwam door de klap van de aanrijding tegen een boom langs de kant terecht. Toen de vriend zag hoe erg ze eraan toe was, belde hij een ambulance. Die hulp kwam te laat, Julie overleed ter plaatse.

De 39-jarige bestuurder, David D., stapte nog het ongeval uit en raakte in discussie met de aanwezige vriend van Julie. Toen de automobilist de hulpdiensten hoorde, vluchtte hij weg. Toen D. het drama de dag erna opbiechtte aan de ontbijttafel, stapte zijn vader naar de politie. Uit onderzoek bleek dat hij onder invloed was van alcohol en drugs. De man had 25 pinten uit en een lijn cocaïne gesnoven.

David D. beweerde dat Julie naast haar fiets op het fietspad of op de rijbaan wandelde, en 20 meter voor hem plots opdook. Foto: dvh

Van vier jaar cel naar vier jaar met uitstel

De politierechter veroordeelde D. tot een effectieve celstraf van 30 maanden cel voor onopzettelijke doding en een effectieve straf van 18 maanden cel voor het vluchtmisdrijf. De rechter in beroep spreekt dezelfde straf uit, maar integraal met (vijf jaar) uitstel.

Verder kreeg de man een rijverbod van acht jaar (vijf jaar voor het ongeval, plus drie jaar voor het vluchtmisdrijf) en moet hij een boete van in totaal 8.000 euro betalen (4.000 euro voor ieder feit).

David D. had in eerste aanleg gepleit dat de aansprakelijkheid bij Julie lag, in beroep pleitte hij gedeeltelijke aansprakelijkheid. De rechter in beroep volgde die theorie niet en oordeelde dat de aansprakelijkheid wel degelijk volledig bij de beschuldigde lag. “We kunnen deze bladzijde omdraaien”, getuigt haar vader. “En ook deze rechter is van oordeel dat Julie absoluut geen schuld treft. De aansprakelijkheid ligt volledig bij hem, dat is voor ons het belangrijkste.” Dat de man niet naar de cel moet, doet er niet toe. “Julie treft geen schuld. Dat wisten wij al, maar nu is het ook definitief beslist door de rechtbank”, klinkt het.