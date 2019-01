Raadzaal helemaal vol voor installatie nieuwe gemeenteraad

Halen - De raadzaal in Halen zat maandagavond helemaal voor de installatie van de nieuwe gemeenteraad.

Burgemeester Erik Van Roelen legde maandagochtend eerst nog de eed af als burgemeester bij gouverneur Reynders. Hij profileert zich als een burgemeester tussen de mensen, al is dat vaak een slopende bezigheid die veel uren in beslag neemt. “Het heeft me mijn huwelijk gekost”, aldus Van Roelen, die desondanks zijn job héél graag doet en nog parttime een functie op het kabinet van Jo Vandeurzen uitoefent.