VIDEO. Nieuwste reclamespot van Walmart met beroemdste auto’s uit filmgeschiedenis gaat viraal. Herken jij ze?

De nieuwste reclamespot van de Amerikaanse supermarkt keten scheert hoge toppen met meer dan 16 miljoen views in een mum van tijd. In de spot zijn de meest beroemde auto’s te zien uit de filmgeschiedenis. Onder meer de Batmobile, de Ghostbusters-ambulance, de Knight Rider Firebird, het Dumb & Dumber “Mutt Cutts” -busje, de Scooby Doo Mystery Machine, de Jurassic Park-SUV, de Assepoester-koets en de ‘auto’ van de Flintstones zijn te zien in de flitsende commercial.