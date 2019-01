Jaarlijkse boomplantactie Orchis

Bilzen - Inheemse planten verrijken uw tuin! Om de aanplant ervan te stimuleren pakt natuurvereniging Orchis aan het begin van het jaar traditiegetrouw uit met de verkoop van streekeigen boompjes en struiken. De opbrengst van de boomplantactie wordt gebruikt om de natuur in Bilzen en elders in Limburg te beschermen.

Geïnteresseerden hebben de keuze uit o.m. diverse hoogstamfruitbomen, lijsterbes, meidoorn, vlier, hulst, groene of haagbeuk, katjeswilg en bessenstruiken. Bestellen is mogelijk tot 25 februari via de formulieren die beschikbaar zijn bij de Milieudienst van de stad Bilzen of op de website van Orchis. De planten kunnen op 23 maart tussen 9 en 11 uur worden afgehaald op de parking van de Afdeling Ruimte aan Schureveld.