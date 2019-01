Maaseik -

In een overvolle Sint-Bonaventurakerk van het Minderbroedersklooster is de nieuwe Maaseikse gemeenteraad maandagavond geïnstalleerd. De nieuwe burgemeester Johan Tollenaere (Open Vld) begon de zitting door iedereen het beste te wensen voor het nieuwe jaar en afscheid te nemen van enkele collega’s die niet meer zullen zetelen in de nieuwe raad.