Naar dit luxemerk wordt in Europa het meest online gezocht

Niet de immens populaire merken Gucci en Prada zijn in Europa het meest gezocht, wel Tom Ford. De Amerikaanse ontwerper wordt naar voren geschoven na onafhankelijk onderzoek door Kelkoo, een van de grootste e-commerce platformen.

De Amerikaanse ontwerper Tom Ford mag zich in de handen wrijven. Zijn gelijknamige modehuis is het meest gezochte luxemerk in Europa, online dan toch. Dat blijkt uit cijfers van Kelkoo. Tom Ford behoorde tot de top 10 van meest populaire luxemerken in elk Europees land en eindigde in de top drie in 70 procent van deze markten.

In bijvoorbeeld Groot-Brittannië staat Prada bovenaan de lijst als populairste luxemerk, op de voet gevolgd Tom Ford en Versace. In Italië was Gucci dan weer de populairste. Dat Italiaanse modehuis eindigde in het algemene klassement op plaats twee, gevolgd door Chanel, Prada en Dolce & Gabbana. Vorig jaar nog prijkte Chanel op nummer één.