Gentse ex-schepen rijdt fietser aan en pleegt vluchtmisdrijf

Er loopt een onderzoek tegen de Gentse ex-schepen van Welzijn Resul Tapmaz (SP.A). Dat schrijft Het Nieuwsblad vandaag. Op 21 december reed hij een fietser aan. “Zijn auto zwalpte over de weg”, zeggen getuigen. Tapmaz bekommerde zich niet om het slachtoffer, dat ernstig gewond raakte, maar pleegde vluchtmisdrijf. Pas na lange tijd werd hij door de politie aangetroffen en kon hij verhoord worden.

Resul Tapmaz is een toppoliticus in Gent. Of beter: was. Na een carrière van negen jaar als schepen voor de socialistische partij besliste hij op 3 december om uit de politiek te stappen en zelfs niet meer te zetelen als gemeenteraadslid. Hij behaalde nochtans 4.381 voorkeurstemmen bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen en was daarmee het absolute stemmenkanon van de Turkse Gentenaars.

Ondergrondse parking

Op vrijdag 21 december reed hij met zijn auto door de Burggravenlaan in Gent. “Hij zwalpte over de weg”, zeggen meerdere getuigen. En toen volgde een harde klap. Tapmaz had een fietser aangereden. De fietser, een man, raakte volgens onze informatie ernstig gewond. Toch bekommerde de ex-schepen zich niet om zijn slachtoffer, maar vluchtte hij weg in zijn beschadigde wagen. Omdat er heel wat getuigen waren op de plek, wist de politie snel wie de bestuurder van de wagen was. Die vrijdagavond en -nacht werd Tapmaz dan ook opgespoord. Maar de politie kon hem nergens vinden.

Na een intensieve speurtocht werd de beschadigde auto van Tapmaz de volgende dag dan toch aangetroffen, verstopt in een ondergrondse parking. Uiteindelijk werd ook de SP.A’er gevat. Hij werd door de politie gearresteerd voor zolang het verhoor duurde. Daarna mocht hij beschikken.

De ex-schepen zou aan de politie toegegeven hebben dat hij de bestuurder van de bewuste wagen was, maar beweert tegelijkertijd dat hij niet doorhad dat hij iemand aangereden had. Doordat de auto van de ex-schepen “zwalpte over de weg”, is het niet ondenkbeeldig dat hij iets gedronken had. Maar omdat er te veel tijd zat tussen het moment van het ongeval en zijn verhoor kon dat wellicht niet meer gecontroleerd worden.

Naar politierechter

Het parket van Oost-Vlaanderen is karig met commentaar: “Er loopt een onderzoek naar ongeval met vlucht ten aanzien van de heer Tapmaz. Maar verdere informatie kunnen wij daarover niet geven, omdat het onderzoek nog loopt”, zegt parketwoordvoerster An Schoon­­jans. Tapmaz zal zich na het onderzoek ongetwijfeld moeten verantwoorden voor de politierechtbank. Ondanks herhaaldelijke pogingen, was de ex-schepen gisteren niet bereikbaar voor een reactie. Volgens een goede vriend zit Tapmaz momenteel in Turkije.