‘Blind getrouwd’-deelneemster Tine heeft nieuwe vriend

Tine Coenen en haar intussen ex-man Ben Leers in het tweede seizoen van ‘Blind Getrouwd’. Foto: VTM

Tine Coenen, die deelnam aan het tweede seizoen van ‘Blind Getrouwd’, heeft een nieuwe vriend. Dat bevestigde de 31-jarige uit Rijkevorsel aan Dag Allemaal. In ‘Blind Getrouwd’ werd Tine twee jaar geleden gekoppeld aan softwareontwikkelaar Ben Leers, maar dat huwelijk bleek geen goede match.

“Het klopt dat ik al een tijdje een nieuwe vriend heb. Ik ben heel gelukkig”, is de korte reactie van Tine in Dag Allemaal. Meer details wil de laborante niet kwijt.

Haar blinde huwelijk met Ben bleek geen voltreffer. Tine voelde zich fysiek nooit aangetrokken tot Ben en hoewel de twee best wel naar elkaar toe groeiden, was het duidelijk dat dit huwelijk niet zou blijven duren. Ze werd indertijd zwaar aangepakt op sociale media omdat ze onder meer zei tegen Ben dat “haar ex ook geen knappe was.”