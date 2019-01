Jaison Joris uit Hasselt vermist

Hasselt - Op vraag van het Limburgse parket heeft de politie vanochtend een opsporingsbericht verspreid voor Jaison Joris uit Hasselt. De 38-jarige man verliet maandagochtend rond 10 uur zijn woning in de Meybroekstraat in Hasselt en werd daarna niet meer gezien.

Joris is ongeveer 1,65 meter groot. Hij heef een getaande huiskleur, zwart haar en een zwarte baard. Hij heeft verschillende littekens op zijn rechterarm. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij mogelijk een grijze mantel, beige broek en beige schoenen.

Wie informatie heeft over de man of weet waar hij zich ophoudt, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800/30.300 of via het online tipformulier.