Brengen grote wijzigingen McLaren opnieuw naar de top van de F1?

Lando Norris in de F1-bolide van McLaren tijdens een test in Abu Dhabi Foto: McLaren F1 team

Na een zoveelste teleurstellend seizoen op rij komt McLaren dit jaar met twee nieuwe rijders aan de start: Carlos Sainz en Lando Norris. Die laatste is de vervanger van onze landgenoot Stoffel Vandoorne en zegt dat er binnen McLaren grote wijzigingen hebben plaatsgevonden.

Wanneer vindt de grote ommekeer bij het McLaren F1 team plaats en wordt de renstal eindelijk terug competitief? Ook Lando Norris durft er zich niet concreet over uitspreken.

Norris laat ons echter wel weten dat er binnen McLaren grote wijzigingen hebben plaatsgevonden en dat de zaken nu anders worden aangepakt dan vroeger.

"Er zijn redelijk grote wijzigingen binnen het team en hoe ze de dingen nu aanpakken, hoe ze het werk voor het komende jaar aanpakken bijvoorbeeld, de ontwikkeling van de wagen," aldus Norris.

"Ik denk dat ze zich voor de volle honderd procent focussen op het feit dat wat ze doen ook goed is, niet zoals in 2018 waarbij het misschien goed was en uiteindelijk niet zo goed bleek te zijn."

Grote vraag is hoeveel vertrouwen Lando Norris heeft in die ommekeer bij McLaren? Wat dat betreft houdt Norris zich echter duidelijk op de vlakte.

"Dat is een moeilijke vraag, niemand weet het," aldus Norris. "Het team heeft goede ideeën waaraan ze werken, onderdelen die ze proberen te verbeteren, allemaal zaken waarbij ze zeggen over data te beschikken dat het beter is."

"Dingen kunnen echter altijd veranderen. Soms ziet iets er goed uit in de windtunnel ofzo maar kom je er mee op het circuit en presteert het net iets anders dan dat je had verwacht. Ze hebben echter vertrouwen dat ze de juiste wijzigingen doen."

Afwachten dus of McLaren komend seizoen eindelijk een grote stap vooruit kan zetten. De laatste rijderstitel werd in 2008 veroverd door Lewis Hamilton, voor een titel bij de constructeurs is het al teruggaan tot 1998.

