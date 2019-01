Kim Jong-un in Peking, start van vierdaags bezoek

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is dinsdag in Peking aangekomen voor een vierdaags bezoek, waarbij hij zal praten met de Chinese president Xi Jinping. Het bezoek kan de weg bereiden voor een tweede Amerikaans-Noord-Koreaanse top, bericht de staatsomroep CGTN.

Een speciale Noord-Koreaanse trein met Kim en zijn vrouw aan boord, Ri Sol Ju, rolde om 10.55 uur (3.55 uur in België) een station in Peking binnen, bericht het Zuid-Koreaanse nieuwsagentschap Yonhap. De Chinese politie escorteerde Kim en zijn delegatie naar zijn hotel.

Kim zou tot donderdag in Peking blijven, melden Chinese media. Het is al zijn vierde bezoek aan China. Er wordt gespeculeerd dat Kim zijn Amerikaanse tegenhanger Donald Trump binnenkort zal ontmoeten op een nieuwe top over de denuclearisatie van Noord-Korea.