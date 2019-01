Demir geeft Peeters de schuld

BrusselEen waslijst aan professoren klaagt in een open brief over de federale dienst voor personen met een handicap. In 2018 bleven honderdduizenden pogingen om de dienst telefonisch te bereiken onbeantwoord. Ex-staatssecretaris Zuhal Demir (N-VA) – tot voor kort bevoegd voor die dienst – steekt de schuld daarvoor op minister Kris Peeters (CD&V). Die blokkeerde volgens de Genkse in juni haar voorstel om 48,9 miljoen euro in de dienst te stoppen. “Nonsens”, reageert Peeters, die na het vertrek van N-VA uit de regering de bevoegdheid heeft overgenomen.