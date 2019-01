Weyts werkt in geheim aan doorbraak in Spartacusdossier

BrusselDe Vlaamse regering werkt in het geheim aan een doorbraak in het dossier van de sneltram Hasselt-Maastricht. Uit de zogenaamde ‘non paper’ die op de laatste ministerraad voor de kerstvakantie werd goedgekeurd en die onze redactie in handen kreeg, blijkt dat Vlaanderen bereid is om 17,1 miljoen euro die voorzien was voor de aanleg van een spoorbundel in de haven van Zeebrugge te gebruiken om de overwegen langs het tramtracé in Diepenbeek en Bilzen te sluiten. De realisatie van het Spartacusplan lijkt zo dichterbij dan ooit tevoren.