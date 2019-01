hasselt Toegegeven, ‘120 jaar na...’ had mooier geklonken. En zo was het ook gepland. Alleen gooide motorpech roet in het eten, een klein jaar geleden. Maar niet getreurd: op 19 februari wagen dezelfde negen Belgische wetenschappers een tweede poging om in de voetsporen te treden van hun mythische landgenoot, de Hasseltse poolreiziger Adrien de Gerlache. Hun doel: de gevolgen van de klimaatverandering onderzoeken.