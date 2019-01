Tweevoudig Belgisch kampioen Klaas Vantornout (36) kroop gisteren nog eens op zijn crossfiets en verkende voor ons het BK-parcours in Kruibeke. “Er is nu al veel modder en met de voorspelde regen zal het zondag nog meer lopen en ploeteren worden”, zegt de kampioen van 2013 en 2015. “En de nieuwe hype van de cross, de zogenaamde schuine kanten, is volop aanwezig. Ik voorspel een topcross met een heroïsch duel tussen Wout van Aert en Toon Aerts.”