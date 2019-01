Slechts 28 minuten zonlicht in de laatste elf dagen

HasseltHet was een donkere kerstvakantie. Volgens het KMI zagen we de afgelopen elf dagen maar 28 minuten zonlicht. En zo weinig zonlicht heeft wel degelijk een impact op de mens. “Bij sommigen speelt dat in op het humeur, maar bij anderen kan het ook hun dag- en nachtritme verstoren.” Gelukkig dan maar dat de zon vandaag af en toe komt piepen.