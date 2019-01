Met een filmpje uit een megastal met kooikippen in Merksplas heeft Animal Rights maandag de leefomstandigheden van legkippen aangeklaagd. De eigenaar van het bedrijf verdedigt zich: “Wij soigneren onze kippen. Het is normaal dat ze kaal worden aan het eind van de legperiode.”

Dat hij er niet goed van was, zegt Christophe Fransen (48) aan de keukentafel van zijn woning op het erf van zijn bedrijf in Merksplas. Hij was in de stal toen zijn zoon belde omdat hij hun stallen had ...