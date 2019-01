Zware valpartij Kenny De Ketele in Zesdaagse van Rotterdam

Kenny De Ketele kwam zwaar ten val in de Zesdaagse van Rotterdam, er wordt gevreesd voor een sleutelbeenbreuk...

Niki Terpstra toonde in het begin van de voorlaatste avond zijn tanden. Met de Fransman Thomas Boudat won hij de eerste ploegkoers en daarna de dernyreeks. Reinhardt verhinderde winst van Kenny De Ketele in de tweede dernyreeks. In de tweede ploegkoers sloeg de vlam snel in de pan. Stijn Steels-Jan-Willem van Schip waren heel bedrijvig en ook De Ketele-Ghys en De Pauw-Ligthart waren actief. Actie en reactie volgden elkaar in versneld tempo op.

Bij het aansnijden van de finale reden De Ketele-Ghys, Steels-van Schip en Stroetinga-Havik in de nulronde. Een zware val van De Ketele, die aan de leiding stond, zorgde voor opschudding. De eerste diagnose is een sleutelbeenbreuk.