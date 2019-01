Rudi Vranckx neemt drastisch besluit: “Hier stopt het”

“Graag uw aandacht voor een kleine bloemlezing van twitterhaat die de eerste week van dit jaar gebracht heeft”, schrijft Rudi Vranckx op Twitter. Hij voegt er een hoop screenshots aan toe vol haatdragende taal.

“Is je arafatsjaaltje al gestreken?”, klinkt het onder andere. “Sukkel, maak eens een reportage in je eigen land”, zegt iemand anders.

Gif

“Hier stopt het”, tweet Vranckx. “Ik heb jarenlang niemand geblokkeerd, maar zo kan het niet verder. Wie het niet kan laten om te beledigen, wordt geblockt. Het gif moet er écht uit.”

De reporter laat ook weten dat hij niets verkeerd vindt aan een meningsverschil. “Maar reacties zoals deze zijn geen debat. Het is haat, niets meer. Bedankt.”

