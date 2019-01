Liverpool ondanks doelpunt van Origi uitgeschakeld in FA Cup door Dendoncker

Sensatie in de derde ronde van de FA Cup: competitieleider Liverpool werd uitgeschakeld door middenmoter Wolverhampton. Pech voor Simon Mignolet en doelpuntenmaker Divock Origi die in de beker nog eens een kans kregen en zich ook toonden, maar finaal trok Leander Dendoncker aan het langste eind: 2-1.

Het was al een tijdje geleden maar er stonden nog eens twee Belgen in de basis bij Liverpool: Simon Mignolet stond tussen de palen en Divock Origi kreeg voorin nog eens een kans in de wedstrijd van de derde ronde van de FA Cup tegen Wolverhampton. Bij de Wolves kreeg ook Leander Dendoncker nog eens een kans van bij de aftrap.

De wedstrijd begon niet goed voor de leider in de Premier League want al na zes minuten moest Dejan Lovren geblesseerd naar de kant, waardoor we het debuut kregen van de 16-jarige Nederlander Ki-Jana Hoever.

Het was bij een veredeld B-elftal van Liverpool duidelijk zoeken naar automatismen: Mignolet had geen werk en Origi lag steeds op de loer maar kansen bleven uit. Bij de thuisploeg zagen we een hardwerkende Dendoncker op het middenveld. Bij een zeldzame uitbraak van de Wolves was het wel meteen raak: omdat Milner in de fout ging op het middenveld, kon Raul Jimenez alleen op Mignolet afgaan en die was kansloos: 1-0.

GOOOAAAAAL | Foutje van Milner en Raul Jimenez straft dat genadeloos af: 1-0 voor de Wolves! #WOLLIV 1 - 0 pic.twitter.com/YkeIw0oIIx — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 7 januari 2019

Na rust was het toch weer Origi die snel de stand weer in evenwicht bracht. Hij kreeg de bal aan de rand van de zestien en schoot door de benen van uitgerekend Dendoncker de bal tegen de touwen.

GOOOAAAAL | @DivockOrigi maakt gelijk! Hij knalt het leer door de benen van Leander Dendoncker! #WOLLIV 1 - 1 pic.twitter.com/sMBMTPNwRY — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 7 januari 2019

Amper vijf minuten later moest Mignolet zich echter nog een tweede keer omdraaien: Rúben Neves scoorde de 2-1 met een heerlijke pegel waar onze landgenoot geen verhaal tegen had...

BOEM | Ruben Neves knalt de Wolves opnieuw op voorsprong! #WOLLIV 2 -1 pic.twitter.com/HxpyvtOc6K — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 7 januari 2019

Halfweg de tweede helft leek Xherdan Shaqiri de Reds weer langszij te brengen maar zijn heerlijke vrije trap spatte via de vingertoppen van de doelman uiteen op de paal en zo weer het veld in.

PECH | De vrijschop van Shaqiri dwarrelt via de binnenkant van de paal buiten! #WOLLIV 2?-1pic.twitter.com/kqz3nBp4y5 — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 7 januari 2019

Klopp greep in en bracht met Salah en Firminho zijn twee grote sterren in het veld: Origi mocht blijven staan maar een balende Sturridge en Curtis Jones moesten naar de kant. Het werd nog erg spannend met druk van de bezoekers en zelfs Mignolet ging bij een hoekschop maar naar voren maar gescoord werd er niet meer: 2-1 en na de verloren topper tegen Manchester City (eveneens 2-1) de tweede nederlaag op enkele dagen tijd voor het autoritaire Liverpool.