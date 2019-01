Nasser Al-Attiyah neemt meteen de leiding in Dakar-rally, Tom Colsoul rijdt derde tijd

Nasser Al-Attiyah (Toyota Overdrive Racing) heeft maandag in Peru de eerste klassementsrit in de 41e Dakar gewonnen. De 48-jarige Qatarees had in Pisco 1:59 voorsprong op de winnaar van vorig jaar, de Spanjaard Carlos Sainz (MINI John Cooper Buggy). De Pool Jakub Przygonski en Tom Colsoul (MINI John Cooper Works) reden de derde tijd, op 2:00 van dagwinnaar Al-Attiyah.

De Zuid-Afrikaan Giniel de Villiers (Toyota Overdrive Racing), de Fransman Stéphane Peterhansel (MINI John Cooper Buggy) en de Nederlander Bernhard ten Brinke (Toyota Overdrive Racing) reden respectievelijk de zesde, zevende en achtste tijd. Opvallend is de dertiende tijd van Sébastien Loeb (Peugeot 3008 DKR). De Fransman verloor al 6:07, wat behoorlijk veel is voor een korte klassementsrit van 84 kilometer.

De Fransmam Mathieu Serradori (Buggy), bijgestaan door de Belgische navigator Fabian Lurquin, reed de achttiende tijd, op 7:04 van Al-Attiyah. Stéphane Prévot, de navigator van de Fransman Philippe Gache (Buggy SMG), reed als 27e over de finish op 10:48 van de dagwinnaar. Net voor de start kreeg Prévot goed nieuws. Zondag leek het erop dat één van de twee servicetrucks van zijn team niet van start zou kunnen gaan omdat de sleutel zoek was, maar het euvel werd opgelost.

Behalve in 1991 is het nog nooit gebeurd dat een rijder die de eerste rit bij de wagens wint, ook de eindzege op zak steekt. In 1991 won de Fin Ari Vatanen de proloog, dertien klassementsritten later zijn vierde Dakar. Al-Attiyah is de eindwinnaar van 2011 en 2015. Maandag boekte hij zijn 31e etappezege.

Nasser Al-Attiyah heeft dinsdag de twijfelachtige eer om als eerste voertuig de woestijn in de duiken. In de 342 kilometer lange rit tussen Pisco en San Juan de Marcona starten de wagens voor de motoren.

Fabian Lurquin had moeilijkere etappe verwacht



Mathieu Serradori en Fabian Lurquin (Buggy) zijn op hun eigen tempo aan de 41e Dakar begonnen. Het duo hield er een rustig ritme op na en eindigde als achttiende in de eerste rit.

"We hebben de eerste rit afgewerkt zoals we dat vooraf gepland hebben" zegt Fabian Lurquin. "Ik denk dat we op 75 procent van ons kunnen hebben gereden. Een rustig en correct ritme om er een beetje in te komen. Met onze achttiende tijd hebben we dinsdag ook een goede startpositie. Eigenlijk was de rit makkelijker dan verwacht. Het zand en de eerste duinen vielen al bij al goed mee, net als de navigatie. We zijn tevreden over onze prestatie. Dinsdag wacht ons een zwarte rit van 342 kilometer. We gaan dan het ritme een beetje opdrijven en zien wel waar we uitkomen."