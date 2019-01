Genk -

Op de Donderslagweg, in het verlengde van de afrit van de snelweg E314 in Genk en vlakbij het kruispunt met de Wagemanskeel, gebeurde deze avond rond 19.40 uur een ongeval waarbij een auto en vrachtwagen betrokken waren en frontaal botsten. De brandweer moest een inzittende, de automoblist, bevrijden. Die zat gekneld in het voertuig. De bevrijding duurde in totaal zo’n 40 minuten en het slachtoffer werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht.