Experimentele Kanaries verliezen eerste oefenmatch in Spanje

Op dag twee van de winterstage keek Sint-Truiden met NAC Breda een eerste sparringpartner in de ogen. De Nederlanders toonden zich in La Manga vooral efficiënter dan de Kanaries, al tilde Marc Brys niet te zwaar aan de 2-1-nederlaag. “Vooral in de eerste helft stonden we defensief goed”, blikte de coach terug op zijn veranderde achterlinie.