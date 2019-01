Philippe Clement moet nieuwkomer Neto Borges al afremmen op training: “Marcelo is mijn grote voorbeeld”

Je krijgt maar één kans om een goeie eerste indruk te maken. Nieuwkomer Neto Borges (22) vliegt er dan ook letterlijk stevig in op de Genkse oefenstage, Philippe Clement moest hem zelfs al even apart roepen na een Zuid-Amerikaanse tackle met beide voeten van de grond. “Ik wil geschiedenis schrijven met KRC Genk”, vertelt de Braziliaan, die Real-linksachter Marcelo als zijn grote voorbeeld ziet.

“Dit is in België meteen rood en drie tot vier weken schorsing.” Het was even schrikken voor Neto Borges, toen zijn coach hem tijdens een oefenpartij apart nam. Tackelen met beide voeten ...