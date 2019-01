Bestuurder overlijdt bij ongeval met vrachtwagen

Mol / Lommel - Op de Zuiderring in Mol is een 86-jarige man maandag op het leven gekomen nadat hij met zijn auto was ingereden op een vrachtwagen.

Het ongeval gebeurde rond 17.15 uur ter hoogte van het kruispunt met Toemaathoek waar de vrachtwagen op dat moment stond aan te schuiven voor de verkeerslichten richting Lommel. De brandweer moest het slachtoffer uit zijn auto bevrijden.

De hulpdiensten hebben de man ook nog tevergeefs proberen te reanimeren. Het is nog niet zeker wat de exacte oorzaak was van het ongeval. Wellicht had de bestuurder de vrachtwagen te laat opgemerkt of was hij onwel geworden. Een verkeersdeskundige van het parket kwam ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.

Door het ongeluk was er enkele uren hinder voor het verkeer op de Zuiderring.