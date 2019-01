Zonhovenaar (21) met autisme vindt geen huurwoning wegens vervangingsinkomen: “Mijn zoon staat op straat door discriminatie”

Zonhoven -

Jordy Vaes uit Zonhoven is 21 jaar, lijdt aan een zware autismespectrumstoornis en staat sinds gisteren op straat. “Op de private huurmarkt is mijn zoon niet welkom door zijn beperkte vervangingsinkomen”, zucht mama Chris Vanderborght, die ten einde raad is. “Blijkbaar is er in onze maatschappij geen plaats voor mensen zoals Jordy.”