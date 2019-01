Lummens veilinghuis veilt persoonlijke spullen en schilderijen van wijlen Jean-Pierre Van Rossem

Lummen -

Het Lummense veilinghuis Belga Veilingen veilt drie schilderijen en vier persoonlijke spullen van Jean-Pierre Van Rossem, de ex-beursgoeroe en -volksvertegenwoordiger die vorige maand op 73-jarige leeftijd overleed. Het startbod van twee schilderijen ligt op 1.000 euro, voor het derde is dat 1.500 euro. Voor de hoed van Van Rossem, die hij vaak droeg als hij in de openbaarheid kwam, is het openingsbod 50 euro. “Wie de opdrachtgever van de veiling is, blijft geheim”, zegt Michaël Peeters van Belga Veilingen.