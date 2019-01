Afghaanse vluchteling kiepert gloeiend hete olie over collega in carwash: “Hij had cocaïne in mijn eten gedaan”

Maandag moest een 24-jarige vluchteling uit Afghanistan voor de correctionele rechtbank in Tongeren vertellen waarom hij zijn collega verminkte door hete olie over de man te gooien. Het slachtoffer werd vreselijk verwond door de derdegraads brandwonden op zijn arm en bracht weken door in het ziekenhuis in Leuven. Omdat de huidtransplantatie zo’n 25.000 euro zal kosten, heeft de rechter een deskundige aangesteld om het slachtoffer verder te onderzoeken alvorens de zaak behandeld wordt.

In de nacht van 24 op 25 augustus kreeg de twintiger het aan de stok met zijn collega. Sinds een dikke week was de Afghaan aan de slag in een carwash in Lanaken. “Ik ben in de fout gegaan door te veel ...