Brabantse Pijl krijgt extra lus in Beersel

Beersel - Het parcours voor de 59e editie van de Brabantse Pijl (cat. 1.BC), die woensdag 17 april het klassieke voorjaar van Flanders Classics afsluit, krijgt een extra lokale lus in Beersel-Huizingen. Dat deelde de organisatie maandag mee. Ook de vrouwen kan iedereen tijdens twee passages in Beersel aan het werk zien.

De wedstrijd van de mannen wordt om 12u30 voor het stadhuis van Leuven op gang geschoten. In de rit van 200 kilometer krijgen de renners 32 hellingen voorgeschoteld. Na een vlakke aanloop via Overijse en Eigenbrakel zet het peloton koers naar Beersel, waar na 50 kilometer wedstrijd de Alsemberg wacht.

Flanders Classics en WSC Rode Sportief kiezen ervoor om de regio die in het verleden de thuisbasis was voor de Brabantse Pijl extra in de kijker te zetten. Er worden twee lokale ronden ingevoerd in Beersel, dat van oudsher tot het DNA van deze wedstrijd behoort, met passages door Dworp-Huizingen-Lot-Beersel en beklimmingen van drie hellingen: Bruine Put, Menisberg en Lotsestraat. Twee keer zal het peloton dus deze drie hellingen terugvinden op de lokale ronde van 16,3 kilometer.

Na de dubbele passage in Beersel trekt het peloton, via Sint-Genesius-Rode, weer richting Overijse voor de finale. Die is ongewijzigd met drie lokale ronden van 23,4 kilometer met passages langs: Hagaard, Hertstraat, Holstheide, IJskelderlaan en Schavei.

Voor de tweede editie van de Brabantse Pijl voor vrouwen liggen start en finish in Gooik. De wedstrijd start om 12u00 en is 137 kilometer lang. In Beersel leggen de vrouwen twee keer exact dezelfde ronde als hun mannelijke collega’s af.

Vorig jaar gingen Tim Wellens en de Italiaanse Marta Bastianelli met de bloemen aan de haal.