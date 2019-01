Didier Reynders stelt zich kandidaat als secretaris-generaal Raad van Europa

Ontslagnemend minister van Buitenlandse Zaken, Didier Reynders (MR), heeft zich kandidaat gesteld om secretaris-generaal te worden van de Raad van Europa. Dat meldt de VRT en is bevestigd aan onze redactie.

Als Reynders wordt verkozen, zou dat zijn exit uit de Belgische politiek kunnen betekenen. Kunnen, want zelfs al raakt Reynders verkozen, dan is het nog niet zeker dat hij de functie zou opnemen.

Mogelijk moet een en ander gezien worden in het licht van de grote onzekerheid op het federale politieke vlak. Ook in het verleden hield Reynders meerdere ijzers in het vuur. Zo zag het er in 2011 lang naar uit dat hij Europees Commissaris zou worden.

De Raad van Europa is geen instelling van de Europese Unie. Met 47 leden zijn alle Europese landen (ook Turkije, Rusland en Armenië) lid. Momenteel staat de Noor Thorbjørn Jagland al tien jaar lang aan het hoofd van de Raad van Europa. De secretaris-generaal wordt voor vijf jaar verkozen door de Parlementaire Vergadering.

De intergouvernementele organisatie heeft vooral tot doel om in Europa de mensenrechten te beschermen. Zo tikte de Raad van Europa vorig jaar voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) op de vingers voor zijn plannen om illegaal in ons land verblijvende gezinnen met kinderen in gesloten wooneenheden onder te brengen.

Daarnaast moet de Raad van Europa ook de culturele verscheidenheid bevorderen en rassendiscriminatie en onverdraagzaamheid bestrijden.