Onze wijnkenner proeft vier keer Savoiewijn uit Delhaize en is vol lof over “rariteit”

Vier wijnen van één enkele producent en één en dezelfde verdeler, het gebeurt niet vaak in deze rubriek. En toch starten we op die manier het nieuwe jaar. Omdat goede Savoiewijn uit de supermarkt een heuse rariteit is. Vaak beperkt het aanbod zich tot een fletse Apremont die dan steevast bij de raclette of fondue geadviseerd wordt. Fout, want gesmolten kaas heeft nood aan iets krachtigers. Delhaize gaat met Philippe Viallet in zee. Naar Savoienormen een mastodont, maar een die wel weet hoe Savoiewijn hoort te zijn!