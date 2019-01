REIZEN. Pretentieloos aards paradijs in de Namibische savanne, met dank aan Angelina Jolie

Een internationale luxehotelgroep die de befaamde “één procent” als klant heeft en een lokale liefdadigheidsorganisatie die zich inzet voor het behoud van fauna, cultuur en landschap. Het klinkt als twee onverenigbare werelden. Toch zijn het spiksplinternieuwe Zannierhotel Omaanda en de N/a’an ku sê-stichting er ten oosten van de Namibische hoofdstad Windhoek in geslaagd een synergie te creëren waarin beide partijen elkaar versterken. “Hier zegt de natuur je wat te doen. You just follow the lead .”

We vlijen ons neer in een van de stijlvolle zetels van het pas geopende Omaanda. Over de indrukwekkende infinity pool heen kijken we uit over de savanne. Het langverwachte regenseizoen is aangebroken ...