AA Gent rondt komst van doelman Thomas Kaminski af

Het zat er al een tijdje aan te komen maar Thomas Kaminski tekende vandaag een contract bij AA Gent voor 2,5 seizoenen, met een optie voor twee extra seizoenen. De 26-jarige Kaminski komt over van KV Kortrijk zal zo snel mogelijk bij de groep op stage in Oliva aansluiten, laten de Buffalo’s weten.

“Na nieuwe onderhandelingen met KV Kortrijk tekende Thomas Kaminski vandaag een contract voor 2,5 seizoenen (+ optie voor extra 2 seizoenen) bij KAA Gent”, laten de Buffalo’s weten. “Beide clubs kwamen tot een akkoord voor een nieuwe overeenkomst met andere financiële voorwaarden. Kaminski zal zo snel mogelijk bij de groep op stage in Oliva aansluiten.”

De 26-jarige doelman komt over van KV Kortrijk en moet in het Gentse doel de Kroaat Lovre Kalinic vervangen, die vlak voor nieuwjaar naar de Engelse tweedeklasser Aston Villa verhuisde.

“Vertrouwd nest”

Kaminski speelde van 2005 tot 2007 al bij de jeugd van AA Gent, waardoor hij in Gent wordt verwelkomd in een “vertrouwd nest”. De doelman debuteerde in mei 2009 als prof op 16-jarige leeftijd voor Germinal-Beerschot. Twee seizoenen later trok hij naar Anderlecht maar werd meteen uitgeleend aan OH Leuven. Bij Anderlecht werd de talentvolle Kaminski jarenlang gebarreerd door Silvio Proto en uiteindelijk speelde Kaminski in totaal slechts 20 wedstrijden voor paars-wit en werd hij verschillende keren uitgeleend om ervaring op te doen. Naas OHL speelde hij onder meer ook voor het Cypriotische Anorthosis Famagusta en het Deense FC Kopenhagen. In juni 2016 werd hij definitief overgenomen door KV Kortrijk.

Hij werd in het verleden ook tweemaal opgeroepen voor de Rode Duivels en doorliep alle nationale jeugdselecties.