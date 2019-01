OPROEP. “Onvervulde kinderwens is voor mannen nog steeds een taboe”

Kinderwens ExpertiseNetwerk lanceert vandaag de eerste ‘Week van de Kinderwensvader’. Met dat initiatief wil de vereniging het taboe rond kinderloze mannen met een kinderwens doorbreken.

Geen relatie, de natuur wil niet mee of een mislukte adoptieprocedure. Wat de reden ook is, een onvervulde kinderwens kan een enorm onzichtbaar verdriet veroorzaken. “Vooral het feit dat je geen controle of grip hebt op de toekomst, geeft angst voor het onbekende en brengt stress in het dagelijks leven”, zegt Shanti Van Genechten, de oprichtster van Kinderwens ExpertiseNetwerk.

Bij vruchtbaarheidsbehandelingen ligt de focus op de vrouw, maar volgens de vereniging kan de teleurstelling van de man minstens even groot zijn. En daar rust nog steeds een taboe op. “Dat taboe is deels cultureel bepaald, en het wordt ook verklaard door de beslotenheid van een relatie waar beslist wordt of men al dan niet aan kinderen begint”, zegt Lode Godderis, hoogleraar aan het centrum voor omgeving en gezondheid van de KU Leuven en tevens medeoprichter van Kinderwens ExpertiseNetwerk. “Dat verdriet is soms moeilijk te bespreken binnen de relatie. Die koppels gaan vaak ten onder. Mannen benaderen dit verdriet praktischer en focussen op oplossingen, terwijl vrouwen emotioneler zijn. Ook daarom wordt het gemis voor mannen vaak onderschat.”

Oproep: voor een reportage in de krant zijn wij op zoek naar Limburgse mannen die ongewenst kinderloos zijn en willen getuigen over het gemis en verdriet dat zij daardoor voelen. Bent of kent u zo iemand? Stuur dan een mailtje met uw gegevens (naam - woonplaats - telefoonnummer (!)) naar hier@reageren.be.