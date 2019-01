Heppens bakkersgezin lanceert ‘Seppebrood’: na 2 weken al 70.000 euro in fonds

Leopoldsburg -

In Heppen is de voorbije weken een heuse solidariteitsactie op gang gekomen om de ouders van de onfortuinlijke 5-jarige Seppe financieel te steunen. Het doel is om over enkele maanden 140.000 euro bijeen te krijgen. Bij patisserie Guy ligt sinds maandagmorgen nieuw Seppebrood in de rekken en hiermee hoopt het sympathiserende bakkersgezin over 3 maand 10.000 euro over te maken.