Vijfde nieuwjaarsduik in Paalse Plas

Paal

Beringen - Een mooie groep al dan niet verklede ijsberen zette ook dit jaar in met de nieuwjaarsduik in de Paalse Plas waarna men nog kon nagenieten met live muziek, kinderanimatie en een fijne catering door de scouts

Het was met een temperatuur van 6°C een ideaal weertje voor de jaarlijkse, ondertussen reeds de 5de, nieuwjaarsduik in de Paalse Plas. Na een opwarmertje in de feesttent naar het strand waar burgemeester Thomas Vints iedereen de beste wensen voor 2019 overbracht. Verschillende mensen hadden voor een opvallende outfit gekozen. Een opwarming en dan het frisse water in. Te zien aan de mensen deed het deugd want de meeste bleven er, onder toezicht van de redders, redelijk lang in. En de vele toeschouwers leken meer te rillen dan de ijsberen. Terug omgekleed was het tijd voor het gezellig samenzijn met live muziek, de scouts verzorgden naast de parking ook de catering met hotdogs, erwtensoep en de drankenstanden waarbij de jeneverbar niet mocht ontbreken. De kinderen konden genieten van de kinderanimatie zodat het weer een gezellige namiddag was.