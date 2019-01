Hasselt -

“De situatie is mensonwaardig en het is schrijnend dat ze nu al jaren aansleept”, zegt Guido Van Limberghen van de Vrije Universiteit Brussel. Hij is 1 van de 21 academici die vandaag in de krant De Standaard de gigantische wachttijden aanklaagt bij de Directie-Generaal Personen met een Handicap, een dienst waar de telefoon nog nauwelijks wordt opgenomen. Momenteel wordt het aantal onbeantwoorde oproepen geschat op 200.000 per maand.