19 tuintips voor 2019

Wat zijn de tuintrends voor dit jaar? Dat het jaar 2018 met zijn warme en droge zomer invloed heeft op de trends van 2019 is een feit. We gaan in dit nieuwe jaar op zoek naar meer verkoeling, beter zitcomfort en planten die tegen droogte kunnen. En ook de amateurtuinier beseft nu dat regenwater moet worden opgevangen. Hierbij alvast 19 tips en trends voor 2019 (en later).