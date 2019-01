200.000 onbeantwoorde oproepen per maand

“De situatie is mensonwaardig en het is schrijnend dat ze nu al jaren aansleept”, zegt Guido Van Limberghen van de Vrije Universiteit Brussel. Hij is 1 van de 21 academici die vandaag in de krant De Standaard de gigantische wachttijden aanklaagt bij de Directie-Generaal Personen met een Handicap, een dienst waar de telefoon nog nauwelijks wordt opgenomen. Momenteel wordt het aantal onbeantwoorde oproepen geschat op 200.000 per maand.

“Onze overheid laat gehandicapten in de kou staan”, zeggen specialisten van verschillende universiteiten. Foto: Photo News

Wie recht heeft op een tegemoetkoming of hulpmiddelen zoals een parkeerkaart moet terecht bij de dienst die een onderdeel is van de FOD Sociale Zekerheid. Al jaren geleden werd aangeklaagd dat het bij de dienst in kwestie vierkant draait. De overheid had beloofd die problematiek aan te pakken, maar daar is volgens de academici in de praktijk nog niet veel van te merken.

In de open brief klagen de professoren van diverse universiteiten -waaronder de Universiteit Hasselt- de situatie aan. Het aantal onbeantwoorde oproepen wordt volgens de academici nu geschat op 200.000 per maand. De instelling is op woensdag niet langer telefonisch bereikbaar en naar de balie stappen van het kantoor is ook zo goed als zinloos. De wettelijke termijn tussen de datum van ontvangst van de aanvraag en de datum van de eerste uitbetaling van de uitkering mag maximaal zes maanden bedragen, maar loopt voor heel wat dossiers op van één tot twee jaar.

“Er zijn wel initiatieven genomen”, zegt Guido Van Limberghen, professor in het sociaal zekerheidsrecht aan de Vrije Universiteit Brussel. “Er kwam een nieuw ICT-systeem (nvdr. Voor 14 miljoen euro), maar dat bleek niet goed te werken. Nu is het vooral een probleem van mankracht. Kind & Gezin springt al voor een stukje bij, maar op het terrein is die vooruitgang nog niet echt te zien. Men probeert mensen door te verwijzen naar internetplatformen om het allemaal vlotter te laten gaan, maar voor heel veel mensen van de doelgroep zijn die tools onbereikbaar. We begrijpen dat het omvormen van een dienst tijd in beslag neemt, maar het is toch onvoorstelbaar dat dit probleem jaren blijft duren? Mensen die 1,5 tot 2 jaar moeten wachten op hun uitkering verliezen daardoor geld en blijven in de kou staan. Je zou voor het dringende leed toch op z’n minst een callcenter kunnen inschakelen.”

Mensonwaardig

In de open brief van de professoren is te lezen dat het agentschap ook een aantal opsmukoperaties heeft uitgevoerd. Zo zijn er geen gedetailleerde statistieken meer te vinden over de onbeantwoorde oproepen en ook de cijfers per gemiddelde verwerkingstermijn voor een dossier per regio zijn niet meer openbaar. “Geen enkele burger zou deze toestanden pikken als ze zich afspeelden bij zijn eigen gemeentehuis”, zegt Van Limberghen. “Dit is gewoon mensonwaardig. Men zegt altijd dat je de graad van beschaving van een land kan afmeten aan de manier waarop het omgaat met gevangenen en gehandicapten. Wel, België scoort geen hoge ogen.”

Volgens het agentschap is de achterstand het voorbije jaar met de helft verminderd. Er zijn ook al enkele aanwervingen gebeurd onder staatssecretaris Zuhal Demir, maar volgens haar opvolger Kris Peeters is er nog veel werk aan de winkel.