In vierde provinciale C stond zondag de topper tussen Waterloos en Houthalen VV op het programma. De wedstrijd eindigde in een 1-1 gelijkspel. Houthalen kwam vroeg op voorsprong via Lagouireh. Perelli lukte in de 70ste minuut de gelijkmaker. Bekijk dat doelpunt hier.

WATERLOOS - HOUTHALEN VV 1-1 WATERLOOS: Hulsmans, Styven, Neyens, Craeghs (75' Thijs), B. Houben (65' Vliegen), Perelli (72' Keyers), S. Limberg, I. Limberg, Witting ...