G-Voetbal demowedstrijd tijdens Carglass Jeugdcup

Mechelen aan de Maas

Maasmechelen - Op zondag 23 december speelden de G-voetbalploegen van Eendracht en Opoeteren een demonstratiewedstrijd.

Tijdens de jaarlijkse Carglass Jeugdcup van ZVK Eisden-Dorp werd er voor de derde maal aandacht besteed aan G-sport. Het waren de G-ploegen van niveau 4 van Eendracht Mechelen aan de Maas en Opoeteren die er een leuke wedstrijd van maakten. Het talrijk opgekomen publiek genoot van de voetbaltalenten van onze G-sporters. Na de sportieve wedstrijd was het tijd voor de huldiging en medailles. Met een lekker colaatje of pintje en hamburger werd er nagekaart in de kantine van Sporthal de helix.