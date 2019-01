Meer dan de helft van de Belgen neemt geen volledige middagpauze: “44.000 euro nettoverlies in carrière van 45 jaar”

Meer dan de helft van de Belgen (58 procent) neemt niet zijn volledige middagpauze. Dat blijkt uit een onderzoek van Stepstone. Gemiddeld verliest een werknemer daar op een hele carrière 44.279 euro netto mee, zegt het HR-bedrijf.

Stepstone ondervroeg 5.000 werknemers naar hun lunchpauze en kwam erachter dat een gemiddelde middagpauze 22 minuten en twintig seconden duurt, terwijl ruwweg ruim 40 minuten toegelaten zijn door de werkgever.

De voornaamste reden om de middagpauze niet (volledig) op te nemen, is dat men te veel werk heeft (74 procent). Andere, maar duidelijk minder doorslaggevende redenen waren dat men dan eerder naar huis kon (15 procent) en omdat men zijn of haar pauze niet belangrijk vindt (15 procent).

Van wie geen of slechts gedeeltelijke een pauze neemt, kiest bijna 71 procent ervoor om zijn of haar lunch op de werkplek te eten tijdens het werk - eventueel tijdens een rustiger moment. Meer dan 16 procent eet daarentegen helemaal niet.

Opmerkelijk is dat de druk bij de Franstalige werknemers om geen pauze te nemen groter is dan bij de Nederlandstalige. Zo voelt 13 procent van de Nederlandstalige ondervraagden druk om ‘s middags door te werken. Bij de Franstalige werknemers was dat 28 procent.

Dat de Belg geen of een onvolledige pauze neemt, is voelbaar in de portemonnee, zegt Stepstone. “Wanneer we de gewerkte middagpauze omrekenen naar een geldelijke waarde, komt dat overeen met een verlies van ruim 44.000 euro netto in een voltijdse carrière van 45 jaar”, aldus nog Stepstone.