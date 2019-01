De échte ster van de Golden Globes: een meisje dat water uitdeelde aan de sterren

Wie de talrijke foto’s van de Golden Globes-uitreiking in de VS bekijkt, zal het ongetwijfeld opgevallen zijn. Op talrijke foto’s staat een meisje met een blauwe jurk te stralen. Een promomeisje dat water uitdeelde, zo blijkt, maar die wel erg professioneel stond te poseren.

Voor zondagavond was ze helemaal onbekend. Maar wat zal het nu sms’jes en telefoontjes regenen bij Kelleth Cuthbert. Het promomodel werd aangesteld om op de Golden Globes, getooid in een mooie blauwen jurk, rond te lopen en flesjes Fiji-water uit te delen aan de sterren.

Ze maakte van de gelegenheid gebruik om wat reclame te maken voor zichzelf, want ze duikt op een heleboel foto’s van sterren op de achtergrond op. Telkens poseert ze daarop alsof zij de ster is. Het leverde haar nu al wereldfaam en een eigen Twitter-account op, boordevol foto’s en hilarische Photoshopjes.

Not photobombing. I am just me. #GoldenGlobes pic.twitter.com/iy1rUQq9A8 — FIJI Water Girl ?? (@watergirlGG) 7 januari 2019

I guess the camera loves me better. #GoldenGlobes pic.twitter.com/kg6mk45unS — FIJI Water Girl ?? (@watergirlGG) 7 januari 2019

She loves Fiji water too, so should you. #GoldenGlobes pic.twitter.com/Sj2vsNEM4g — FIJI Water Girl ?? (@watergirlGG) 7 januari 2019

Who wore it better? It's the blue dress challenge. #GoldenGlobes pic.twitter.com/SgrsVqQ1yU — FIJI Water Girl ?? (@watergirlGG) 7 januari 2019

There are two kinds of people in the world: the ones who desperately tries to shine and the ones who shine bright like a diamond. #GoldenGlobes #fijiwatergirl pic.twitter.com/E67OeuBqcr — FIJI Water Girl ?? (@watergirlGG) 7 januari 2019