Sint-Vincentius en G-Voetbalclub Eendracht Mechelen aan de Maas winnen een Smart-Site

Mechelen aan de Maas

Maasmechelen - UP-TO-DATE WebDesign heeft op 21 december tien Smart-Sites geschonken aan tien verenigingen die zich inzetten voor het goede doel.

Voor zijn vierde verjaardag had de specialist in online communicatie de wedstrijd Smart-Site for Life gelanceerd waarbij vier ‘goede doelen’ zo’n slimme website konden winnen. Het bedrijf, met vestigingen in Officenter Hasselt en Maastricht, besliste uiteindelijk om voor alle tien de kandidaten een Smart-Site te bouwen. Studenten Communicatiemanagement van Hogeschool PXL hebben deze tien verenigingen de voorbije maanden intensief geholpen om stemmen te verzamelen. De uitreiking van de Smart-Sites vond plaats in de PXL-Congress zaal van Hogeschool PXL in Hasselt, door gouverneur Herman Reynders en algemeen directeur Ben Lambrechts van Hogeschool PXL. De 2 winnaars uit Maasmechelen zijn: G-Team van Eendracht Mechelen aan de Maas en Sint-Vincentius Maasmechelen.

“Wie zich inzet voor een goed doel, komt dikwijls handen en centen te kort”, ziden de broers Emiel en Ivan Jans, oprichters en zaakvoerders van UP-TO-DATE WebDesign. “Een mooie, functionele en goed vindbare website bouwen of laten bouwen, is daarom meestal geen prioriteit. Nochtans heeft een doordachte online aanpak, inclusief efficiënte website en communicatie via sociale media en digitale mailings, een grote impact op het behalen van die eerzame doelstellingen, waar dergelijke verenigingen voor staan. Met onze Smart-Site, die hoog scoort in Google, alle berichten automatisch doorstuurt naar sociale media zoals Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest en Google+, en geautomatiseerde nieuwsbrieven uitstuurt, hebben deze tien verenigingen daarvoor nu alle mogelijkheden en troeven in handen.”Studenten PXL hielpen mee.

Jackie Jackmaert, de nieuwe voorzitter van Sint-Vincentius Maasmechelen , Peter Vandermeulen en Luc Ramaekers van G-Voetbal Eendracht MM waren supercontent en keerden tevreden terug naar de heimat en dronken samen in een klein cafeetje een lekker en verdiend pintje.