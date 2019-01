Non-alcoholische bieren zitten in de lift

Steeds meer biermerken brengen een non-alcoholische variant van hun paradepaardjes op de markt. De laatste in de rij is Leffe, dat deze maand het allereerste volledig alcoholvrije abdijbier in België heeft gelanceerd. Maar het is ook een wereldwijde trend, klinkt het bij persagentschap Reuters.

Wordt 2019 het jaar van non-alcoholisch bier? In elk geval pakken steeds meer biermerken uit met alcoholvrije varianten. De laatste grote naam is Leffe, dat in handen is van Anheuser-Bush InBev. Wereldwijd breidden ook merken als Guinness en Budweiser hun assortiment van non-alcoholische dranken uit in 2018. Heineken doet dan in Nederland weer zijn best om zijn 0.0 overal beschikbaar te maken in sport- en studentenclubs.

Dat de bieren aan populariteit winnen, heeft onder meer te maken met acties als Tournée Minérale en de Angelsaksische variant Dry January. Ook Njam!-bartender Manuel Wouters voorspelde al dat we in 2019 met z'n allen minder alcohol zouden gaan drinken. "We worden voorzichtiger met alcohol en drinken daarom minder zware dranken", zegt hij.

Volgens Reuters groeide de markt van de alcoholvrije bieren tussen 2010 en 2015, terwijl die van de alcoholische inkrimpte. Als andere reden wordt aangegeven dat jongeren steeds vaker geïnteresseerd zouden zijn in een gezondere levensstijl en dat 'gewoon' bier daar niet meer binnen past.