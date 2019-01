G-Stars en Old-Stars van Eendracht vieren feest

Mechelen aan de Maas

Maasmechelen - Vrijdagavond was het party-time in het Clubhuis van de G-Voetballers van Eendracht Mechelen aan de Maas

Kerst en nieuwjaar werden door de G-voetballers en wandelvoetballers van Eendracht op vrijdag 4 januari gevierd met een topbarbecue. Zoals andere jaren organiseerde feestarchitect Luc een superparty om het jaar feestelijk af te sluiten en lekker te beginnen. Locatie dit jaar was het eigen clubhuis op de sportsite van Eendracht Mechelen aan de Maas. Het clubhuis werd feestelijk ingekleed, de barbecue klaargezet, de muziekinstallatie op punt gezet, brouwer besteld, frigo's gevuld, fotograaf besteld... en het feest kon beginnen. De opkomst was fantastisch. Meer dan 90 feestvierders waren aanwezig en konden genieten van een lekkere barbecue. Muziek, dans en drank waren er tot in de late uurtjes. Dankjewel aan iedereen die heeft meegeholpen voor het welslagen van deze avond.

Een speciale dank voor DJ Jonas/ Luc en zanger van dienst Jeffrey.

Bestuur en spelers van G- en wandelvoetbal wensen iedereen een gezond , vreugdevol en sportief 2019 en hopen jullie eens te mogen begroeten op een wedstrijd of training.